Надя Дорофєєва вперше розповіла, як дізналася про пухлину у грудях

Новоутворення намацав чоловік зірки.

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно вперше зізналася, що у неї колись була пухлина в грудях, поділилася, як дізналася про неї.

Так, вперше пухлину помітила не вона, а її чоловік, співак Володимир Дантес. Артист намацав утворення. Про це вона розповіла у програмі "Зірковий шлях".

"Він сказав: "Так, у тебе якась тверда кулька. Що це таке?". Він відправив мене до лікарні. Операція була 4 роки тому, нічого жорстко критичного нема в такій операції. Це доброякісна фіброаденома, її видаляють для того, щоб вона не стала злоякісною", – поділилася артистка.

Надя Дорофєєва показала шрам на грудях після операції / instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва додала, що не боялася лягати під ніж хірурга, а розповісти фанатам про те, що перенесла операцію на грудях, вирішила, щоб надихнути дівчат на щорічну перевірку стану свого здоров'я.

"Я ж інфлюенсерка. Я подумала, що нарешті треба правильно використовувати це слово. І мені захотілося, щоб дівчатка прийшли на щорічне обстеження, тому що обов'язково треба раз в рік перевіряти груди", – зауважила вона.

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