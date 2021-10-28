Надя Дорофеева впервые рассказала, как узнала об опухоли в груди

Новообразование нащупал муж звезды.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно впервые призналась, что у нее когда-то была опухоль в груди, поделилась, как узнала о ней.

Так, впервые опухоль заметила не она, а ее муж, певец Владимир Дантес. Артист нащупал образование. Об этом она рассказала в программе "Звездный путь".

"Он сказал: "Так, у тебя какой-то твердый шарик. Что это такое?". Он отправил меня в больницу. Операция была 4 года назад, ничего жестко критичного нет в такой операции. Это доброкачественная фиброаденома, ее удаляют для того, чтобы она не стала злокачественной", – поделилась артистка.

Надя Дорофеева показала шрам на груди после операции / instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева добавила, что не боялась ложиться под нож хирурга, а рассказать фанатам о том, что перенесла операцию на груди, решила, чтобы вдохновить девушек на ежегодную проверку состояния своего здоровья.

"Я же инфлюэнсер. Я подумала, что наконец-то нужно правильно использовать это слово. И мне захотелось, чтобы девочки пришли на ежегодное обследование, потому что обязательно нужно раз в год проверять грудь", — отметила она.

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