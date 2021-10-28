Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа заболел коронавирусом

Актер подхватил COVID-19 на съемках "Аквамена-2".

Голливудский актер Джейсон Момоа заболел коронавирусом.

Так, 42-летняя звезда "Игры престолов" получил положительный тест во время съемок "Аквамена-2" в Великобритании.

Как говорится в сообщении The Sun, знаменитость чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. Тем временем создатели ленты переживают, чтобы и другие члены команды не заболели. Также они надеются, что Момоа поскорее вернется на площадку и не будет срывать им дедлайны.

"Это настоящая головная боль для режиссеров фильма, которые теперь обеспокоены тем, что им придется отложить свой плотный график съемок. Все желают ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его возвращения на площадку", — сообщил инсайдер.

Джейсон Момоа / instagram.com/prideofgypsies

Ранее Джейсон рассказывал, что съемки второй части фильма, спустя три года после выхода первой, были гораздо сложнее.

"Я старею. Я повредил глаза. У меня там что-то вроде порезанного, а потом мне нужно сделать операцию, у меня грыжа, у меня вырванные ребра. Меня просто бьют", – делился звезда, отметив, что, несмотря ни на что, обожает свою работу.

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