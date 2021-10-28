В США испытывают вакцину против одной из самых агрессивных форм рака

В США испытывают вакцину против одной из самых агрессивных форм рака

Исследователи надеются, что препарат станет профилактической вакциной, которая обезопасит здоровых женщин от развития тройного негативного рака молочной железы.

В Кливлендской клинике (США) приступили к испытанию первой в мире вакцины против одной из самых агрессивных форм рака груди. Тройной отрицательный рак молочной железы убивает почти четверть пациентов в течение пяти лет после установления диагноза.

Об этом сообщает Business Insider.

Эта разновидность заболевания составляет от 12% до 15% всех случаев рака груди, чаще всего она встречается среди афроамериканок и женщин с мутацией гена BRCA1. Он не поддается гормональной терапии и нуждается в удалении молочной железы (мастэктомии).

Четверть пациентов, у которых обнаружили тройной отрицательный рак груди, умирают в течение пяти лет после диагноза. Поэтому его считают самым агрессивным.

В исследованиях примут участие до 24 пациентов, которые получат три прививки с интервалом в две недели. Вакцина будет реагировать на белок альфа-лактальбумина, который обычно сопровождает заболевание, сообщая иммунной системе о его появлении. Это позволит остановить разрастание опухоли.

"В долгосрочной перспективе мы надеемся, что это может быть настоящая профилактическая вакцина, которую будут вводить здоровым женщинам, чтобы предотвратить развитие тройного негативного рака груди, формы, против которой мы имеем наименее эффективные методы лечения", — сказал руководитель исследования, доктор Томас Бадд из Кливлендского институт рака.

Напомним, в больницах Киева девушек бесплатно прививают от рака шейки матки.

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