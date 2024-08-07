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Рецепт бурякового ґаспачо

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
108 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
140
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт бурякового ґаспачо

Буряковий гаспачо / Фото: Credits

Буряковий ґаспачо – простий, смачний охолоджений буряковий суп з огірком, авокадо та свіжим кропом, корисний і низькокалорійний.

Охолоджений буряковий суп, прикрашений нарізаними кубиками авокадо, хрумким огірком, цибулею, буряком і свіжим кропом, а також крапелькою оливкової олії чи йогурту, може стати окрасою обіднього столу.

Інгредієнти

буряк
400 г
часник
1-2 зубки
огірок
3 шт.
кріп
пучок
оцет винний
2 ст. л.
сіль
перець
авокадо
половина
цибуля
1 шт.
  1. Покладіть буряки до середньої каструлі та залийте водою. Доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімуму і варіть до готовності близько 60-90 хвилин. Промийте холодною водою.
  2. Коли буряк охолоне, зніміть з нього шкірку. Наріжте та помістіть до блендера з 2-ма склянками холодної води або холодного овочевого бульйону. Додайте половину нарізаної цибулі, часник, 2 нарізані огірки (залишивши один), сіль, перець, оцет і майже весь кріп (залишивши трохи для прикрашання). Змішайте до однорідної консистенції. Скуштуйте і відрегулюйте сіль та оцет. Покладіть до холодильника до готовності для подавання.
  3. Приготуйте прикрашання. Дрібно наріжте буряк, що залишився, огірок, авокадо і подрібніть залишки кропу. Розлийте охолоджений буряковий суп (чим холодніший, тим краще) по тарілках. Зверху прикрасьте. За бажанням збризкайте невеликою кількістю оливкової олії або йогурту чи сметани. Подавайте негайно!

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