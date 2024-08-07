Рецепт бурякового ґаспачо

Буряковий ґаспачо – простий, смачний охолоджений буряковий суп з огірком, авокадо та свіжим кропом, корисний і низькокалорійний.

Охолоджений буряковий суп, прикрашений нарізаними кубиками авокадо, хрумким огірком, цибулею, буряком і свіжим кропом, а також крапелькою оливкової олії чи йогурту, може стати окрасою обіднього столу.

Інгредієнти буряк 400 г часник 1-2 зубки огірок 3 шт. кріп пучок оцет винний 2 ст. л. сіль перець авокадо половина цибуля 1 шт.

Покладіть буряки до середньої каструлі та залийте водою. Доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімуму і варіть до готовності близько 60-90 хвилин. Промийте холодною водою. Коли буряк охолоне, зніміть з нього шкірку. Наріжте та помістіть до блендера з 2-ма склянками холодної води або холодного овочевого бульйону. Додайте половину нарізаної цибулі, часник, 2 нарізані огірки (залишивши один), сіль, перець, оцет і майже весь кріп (залишивши трохи для прикрашання). Змішайте до однорідної консистенції. Скуштуйте і відрегулюйте сіль та оцет. Покладіть до холодильника до готовності для подавання. Приготуйте прикрашання. Дрібно наріжте буряк, що залишився, огірок, авокадо і подрібніть залишки кропу. Розлийте охолоджений буряковий суп (чим холодніший, тим краще) по тарілках. Зверху прикрасьте. За бажанням збризкайте невеликою кількістю оливкової олії або йогурту чи сметани. Подавайте негайно!

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