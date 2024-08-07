В Україні по-новому ставитимуть оцінки у школах: що рекомендує МОН

Міністерство освіти і науки України затвердило рекомендації щодо нового оцінювання результатів навчання школярів 5-9 класів. Крім оцінок, пропонують затвердити Свідоцтво досягнень учня.

Про це йдеться на сайті МОН.

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Зазначається, якщо потрібно, школи можуть вносити в нього зміни, аби воно якнайліпше відповідало освітній програмі закладу освіти та потребам учнівства. Свідоцтво досягнень складається з двох частин:

Характеристика навчальної діяльності. Тут учителі оцінюють рівень сформованості наскрізних умінь в учня / учениці наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо. Оцінок у цьому розділі нема. Учитель лише визначає один із рівнів сформованості того чи того уміння: «Має значні успіхи», «Демонструє помітний прогрес», «Потребує уваги і допомоги». Заповнювати цю частину свідоцтва вчителі можуть колегіально або це може робити класний керівник. Характеристика результатів навчання. У цьому розділі виставляють бали за навчальні предмети / інтегровані курси щосеместрово й за рік. Спочатку вчитель виставляє бал за окремі групи результатів навчання, які визначено в Державному стандарті базової освіти. Після цього виводить загальну оцінку за семестр. За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставляє оцінку. Загальна оцінка за семестр формується на підставі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна — на основі семестрових.

"З огляду на різні освітні потреби учнів / учениць і поглиблення освітніх втрат і розривів рекомендуємо вчительству гнучко проводити оцінювання результатів навчання учнів. Підходи до оцінювання в різних класах закладу загальної середньої освіти можуть мати відмінності, спрямовані на реалізацію освітньої програми закладу освіти та автономії вчителя", - вважають у МОН.

Форму Свідоцтва досягнень можна скачати за цими посиланнями .docx, .pdf.

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