Якому знаку зодіаку пощастить 7 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 7 серпня?

День, коли одним із головних почуттів, яке оволодіє людиною, стане невдоволення: світом загалом, людьми навколо і, що особливо важливо, самим собою. На щастя, з реальністю воно не матиме нічого спільного, але на загальному – пригніченому – настрої це сприятливим чином, на жаль, не позначиться. Подолати його, найімовірніше, не вдасться, але якщо перетерпіти, вже завтра негативний вплив місячної енергетики відступить і можна буде перевести дух.

Телець

Тельцям може пощастити у вирішенні професійних питань, але лише в тому разі, якщо вони не пливтимуть за течією, а зможуть піти їй наперекір. Зірки радять представникам знака як слід збадьоритися, і відкинувші лінощі та апатію, виявити ініціативу, яка допоможе їм отримати в роботу проєкт, про який мріяли багато їхніх колег-суперників. Головне – якнайкраще презентувати свої ідеї начальству, яке буде вражене.

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