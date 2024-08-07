Втрати Росії станом на 7 серпня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 5 серпня 2024 року ЗСУ знищили 586 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 586 370 (+1230) осіб,

танків - 8429 (+8) од,

бойових броньованих машин - 16323 (+29) од,

артилерійських систем - 16451 (+67) од,

РСЗВ - 1138 (+0) од,

засоби ППО - 910 (+0) од,

літаків - 365 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13212 (+54),

крилаті ракети - 2421 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 22226 (+78) од,

спеціальна техніка - 2759 (+21).

Як повідомлялося, Сили оборони знищили гелікоптер Ка-52 над Сумщиною. Зокрема, російські пропагандисти заявляють про втрати в наземній техніці в Курській області.

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