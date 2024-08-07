Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати Росії станом на 7 серпня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 7 серпня: Генштаб оновив дані

Втрати РФ перетнули позначку в 586 тисяч. / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають багато техніки.

Станом на ранок 5 серпня 2024 року ЗСУ знищили 586 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 586 370 (+1230) осіб,
  • танків - 8429 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 16323 (+29) од,
  • артилерійських систем - 16451 (+67) од,
  • РСЗВ - 1138 (+0) од,
  • засоби ППО - 910 (+0) од,
  • літаків - 365 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13212 (+54),
  • крилаті ракети - 2421 (+1),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22226 (+78) од,
  • спеціальна техніка - 2759 (+21).

Як повідомлялося, Сили оборони знищили гелікоптер Ка-52 над СумщиноюЗокрема, російські пропагандисти заявляють про втрати в наземній техніці в Курській області. 

Читайте також:

У росіян паніка! Вночі кордон прориває маркована техніка! Що відбувається?

У росіян паніка! Вночі кордон прориває маркована техніка! Що відбувається?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація