День ангела 7 серпня: кого та як вітати з іменинами

7 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 7 серпня

7 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Антона, Афанасія, Василя, Дмитра, Івана, Михайла, Петра.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві може захоплюватися спортом. В дорослому віці стає привітним і чарівним, довго обирає супутницю життя.

Олексій — прийшло з Давньої Греції, перекладається як "захищаю". В дитинстві слухняний і вихований. В дорослому віці стає амбітним, чесним, любить організовувати відпочинок.

Антон — давньоримське ім'я, трактується як "гідний похвали". В дитинстві вміє привертати до себе увагу. В дорослому віці стає стриманим, працелюбним.

Афанасій — має давньогрецьке коріння, означає "безсмертний". В дитинстві добрий і м'який. В дорослому віці стає приємним та скромним чоловіком, справжнім альтруїстом.

Василь — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цар". В дитинстві спокійний, не приносить неприємностей. В дорослому віці завжди готовий прийти на допомогу.

Дмитро — має давньогрецьке походження, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві цілеспрямований і наполегливий. В дорослому віці стає справжнім лідером.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві дуже прив'язаний до матері. В дорослому віці стає добрим, працьовитим, неквапливим.

Михайло — у перекладі з давньогрецької "хто як Бог". В дитинстві з ним рідко бувають проблеми. В дорослому віці стає справжньою опорою для своїх рідних.

Петро — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "скеля". В дитинстві мужній та сміливий. В дорослому віці стає вольовим, може бути непоганим організатором.

День ангела 7 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Pexels

Бажаю тобі в цей особливий день, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від усіх негараздів і допомагав у всіх справах. Нехай кожен день дарує радість, натхнення та благополуччя. З Днем ангела!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримує тебе, надає сили та впевненості у будь-яких починаннях. Бажаю, щоб кожен день був наповнений щастям, любов'ю та гармонією. Зі святом!

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З нагоди Дня ангела бажаю тобі міцного здоров'я, щирих друзів та невичерпного оптимізму. Нехай твій ангел завжди вказує правильний шлях, а серце наповнюється світлом і добротою. Зі святом!

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Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, допомагаючи у всіх справах і оберігаючи від негараздів. Бажаю миру, радості та благополуччя в кожному дні твого життя.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою, оберігаючи від усіх бід і ведучи до успіху. Бажаю тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та великого щастя. Нехай всі твої мрії здійснюються!

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