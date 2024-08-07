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Окупанти просунулися на трьох напрямках на Донбасі: мапи DeepState

Окупанти просунулися на трьох напрямках на Донбасі: мапи DeepState

Російська армія. / Фото: Associated Press

Росіяни йдуть далі.

Загарбницькі війська Росії просунулися біля трьох населених пунктів в Донецькій області. Також уточнено лінію зіткнення у Глибокому

Про це повідомляють аналітики проєкти DeepState.

Зазначається, що окупанти просунулися у Нью-Йорку на Торецькому напрямку, у Желанному - на Покровському. Також армія РФ має просування біля Микільського на Курахівському напрямку.

Російські окупанти просунулися у Нью-Йорку. Мапа DeepState. / ©
Російські окупанти просунулися у Нью-Йорку. Мапа DeepState.
Армія РФ наступає біля Желанного. Мапа DeepState. / ©
Армія РФ наступає біля Желанного. Мапа DeepState.
Окупанти мають просування поблизу Микільського. Мапа DeepState. / ©
Окупанти мають просування поблизу Микільського. Мапа DeepState.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорка. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

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