Окупанти просунулися на трьох напрямках на Донбасі: мапи DeepState

Загарбницькі війська Росії просунулися біля трьох населених пунктів в Донецькій області. Також уточнено лінію зіткнення у Глибокому

Про це повідомляють аналітики проєкти DeepState.

Зазначається, що окупанти просунулися у Нью-Йорку на Торецькому напрямку, у Желанному - на Покровському. Також армія РФ має просування біля Микільського на Курахівському напрямку.

Російські окупанти просунулися у Нью-Йорку. Мапа DeepState.

Армія РФ наступає біля Желанного. Мапа DeepState.

Окупанти мають просування поблизу Микільського. Мапа DeepState.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорка. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

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