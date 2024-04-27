Гороховий суп із копченими ребрами: простий рецепт

Щоб приготувати суп якомога швидше, горох потрібно замочити на ніч, а зварити наступного дня. Копчені свинячі ребра додадуть страві незрівнянного смаку та аромату. До супу подайте хрусткі грінки із часниковим ароматом.
Інгредієнти
- горох сухий
- 1 ст.
- вода
- 2-2,5 л
- свинячі ребра копчені
- 500 г
- картопля
- 3-4 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- перець чорний горошком
- лавровий лист
- сіль
- олія
- зелень (петрушка, кріп)
- Горох замочіть на ніч у холодній воді.
- Копчені ребра промийте і розріжте по міжреберних проміжках на шматочки. Покладіть у киплячу воду і варіть 30 хвилин, знімаючи піну. Витягніть ребра з бульйону, зніміть м'ясо і опустіть знову в бульйон. Додайте промитий горох і варіть ще 30 хвилин (до готовності гороху).
- Цибулю та моркву очистіть, промийте. Цибулю наріжте невеликими кубиками, а моркву соломкою. Обсмажте трохи на невеликій кількості олії.
- У бульйон із ребрами та горохом викладіть картоплю, нарізану невеликими кубиками, і варіть 10-12 хвилин, потім обсмажені овочі. Посоліть, додайте лавровий лист і перець горошком. Під час подавання суп посипте зеленню.
Поради:
- Суп варіть до готовності гороху.
- Горох варіть до того стану, коли горошину можна роздавити пальцями.
Читайте також:
- Рецепт зеленого борщу зі щавлем
- Рецепт рибного супу з лососем
- Рисовий суп із консервованим тунцем: швидкий рецепт