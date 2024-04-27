Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гороховий суп із копченими ребрами: простий рецепт

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
117
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Гороховий суп із копченими ребрами: простий рецепт

Гороховий суп з копченими ребрами / Фото: Credits

Щоб приготувати суп якомога швидше, горох потрібно замочити на ніч, а зварити наступного дня. Копчені свинячі ребра додадуть страві незрівнянного смаку та аромату. До супу подайте хрусткі грінки із часниковим ароматом.

Інгредієнти

горох сухий
1 ст.
вода
2-2,5 л
свинячі ребра копчені
500 г
картопля
3-4 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
перець чорний горошком
лавровий лист
сіль
олія
зелень (петрушка, кріп)
  1. Горох замочіть на ніч у холодній воді.
  2. Копчені ребра промийте і розріжте по міжреберних проміжках на шматочки. Покладіть у киплячу воду і варіть 30 хвилин, знімаючи піну. Витягніть ребра з бульйону, зніміть м'ясо і опустіть знову в бульйон. Додайте промитий горох і варіть ще 30 хвилин (до готовності гороху).
  3. Цибулю та моркву очистіть, промийте. Цибулю наріжте невеликими кубиками, а моркву соломкою. Обсмажте трохи на невеликій кількості олії.
  4. У бульйон із ребрами та горохом викладіть картоплю, нарізану невеликими кубиками, і варіть 10-12 хвилин, потім обсмажені овочі. Посоліть, додайте лавровий лист і перець горошком. Під час подавання суп посипте зеленню.

Поради:

  • Суп варіть до готовності гороху.
  • Горох варіть до того стану, коли горошину можна роздавити пальцями.

Читайте також:

Рецепт смачного форшмака по-одеськи з оселедця – Рецепти Сніданку з 1+1

Рецепт смачного форшмака по-одеськи з оселедця – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація