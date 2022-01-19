Меркель відмовилася від посади в ООН

Їй пропонували очолити консультативний орган.

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася від роботи в структурі організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit.

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Зазначається, що генсек ООН Антоніу Гутерріш пропонував політикині очолити консультативний орган, який би вирішував питання глобальних благ і потенційно міг обслуговувати все населення планети. До прикладу, займатися питаннями озонового шару або правилами безпеки польотів і світової торгівлі.

"Меркель зателефонувала генеральному секретарю ООН минулого тижня, подякувала йому і повідомила, що не прийме пропозицію", - повідомили виданню в офісі колишньої канцлерки.

Як повідомлялося, Меркель була на посаді канцлера Німеччини 16 років. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Згодом була сформована коаліція і сформований уряд. Крісло канцлера посів соціал-демократ Олаф Шольц.

Як Меркель змінила Німеччину і світ, які здолала кризи та чим запам’ятається народу, читайте у матеріалі за цим посиланням.

Новини світу: в Німеччині посаду канцлера обійняв Олаф Шольц

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