"Я президентом стану": Усик розкрив свої плани на майбутнє

Спортсмен припустив, чим займатиметься через 10 років.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) поміркував, чим він може займатися через десять років.
"Я колись був трохи менший, мамі розповідав про якесь президентство. Не знаю чому. Я казав: "Я президентом стану", - розповів Усик у інтерв'ю на каналі Маші Єфросиніної на YouTube.
Єфросиніна пожартувала, що після цієї заяви усі ЗМІ напишуть, що Усік стане президентом України. Він відповів, що президентом можна бути у різних сферах.
"Наприклад, президентом Федерації боксу України. Я б попрацював із молоддю. Я передав би те, чому навчився, що я вмію в плані спорту плюс те, що я взяв з життя, якісь психологічні речі. Я б попрацював з хлопцями як якийсь тренерський досвід. Можна було б передати якісь речі, які робив сам", – відповів він.
Крім того, спортсмен припускає і варіант, що через 10 років боксу може більше не бути у його житті.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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