"Я президентом стану": Усик розкрив свої плани на майбутнє

Спортсмен припустив, чим займатиметься через 10 років.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) поміркував, чим він може займатися через десять років.

"Я колись був трохи менший, мамі розповідав про якесь президентство. Не знаю чому. Я казав: "Я президентом стану", - розповів Усик у інтерв'ю на каналі Маші Єфросиніної на YouTube.

Єфросиніна пожартувала, що після цієї заяви усі ЗМІ напишуть, що Усік стане президентом України. Він відповів, що президентом можна бути у різних сферах.

"Наприклад, президентом Федерації боксу України. Я б попрацював із молоддю. Я передав би те, чому навчився, що я вмію в плані спорту плюс те, що я взяв з життя, якісь психологічні речі. Я б попрацював з хлопцями як якийсь тренерський досвід. Можна було б передати якісь речі, які робив сам", – відповів він.

Крім того, спортсмен припускає і варіант, що через 10 років боксу може більше не бути у його житті.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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