"Я президентом стану": Усик раскрыл свои планы на будущее

Спортсмен предположил, чем будет заниматься спустя 10 лет.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) подумал, чем он может заниматься через десять лет.

"Я когда-то был поменьше, маме рассказывал о каком-то президентстве. Не знаю почему. Я говорил: "Я президентом стану", — рассказал Усик в интервью на канале Маши Ефросининой на YouTube.

Ефросинина пошутила, что после этого заявления все СМИ напишут, что Усик станет президентом Украины. Он ответил, что президентом можно находиться в разных сферах.

"Например, президентом Федерации бокса Украины. Я бы поработал с молодежью. Я передал бы то, чему научился, что я умею в плане спорта плюс то, что я взял из жизни какие-то психологические вещи. Я бы поработал с ребятами как какой-то тренерский опыт. Можно было бы передать какие-то вещи, которые делал сам», – ответил он.

Кроме того, спортсмен предполагает и вариант, что через десять лет бокса может больше не быть в его жизни.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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