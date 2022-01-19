Щасливий Юрій Горбунов показав підрослого молодшого сина

Сьогодні Данилу виповнюється 5 місяців.

Ведучий шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" Юрій Горбунов показав, як підріс їхній з Катею Осадчою молодший син.

Так, 19 січня маленькому Данилу виповнюється 5 місяців. Цієї дати зірковий татусь оминути не зміг та запостив у фотоблогу нові світлини з хлопчиком. На знімках кінопродюсер має неймовірно щасливий вигляд.

Юрій Горбунов з молодшим сином / instagram.com/gorbunovyuriy

"Нам сьогодні 5 місяців!!! Так все швидко!!! Рости, синочку, здоровим і щасливим!!!" – написав він.

Юрій Горбунов з молодшим сином / instagram.com/gorbunovyuriy

У відповідь замилувані шанувальники засипали Горбунових приємними повідомленнями.

Неймовірно ідеально

Красиві фото

Вітаю! Дуже красиві

Ви круті! Будьте здоровими

На публікацію відреагувала і зіркова дружина Юрія. У коментарях Катя написала: "Вітаю нас".

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