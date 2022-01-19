Меркель отказалась от должности в ООН

Ей предлагали возглавить консультативный орган.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы в структуре организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.
Отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал политику возглавить консультативный орган, который бы решал вопросы глобальных благ и мог обслуживать все население планеты. Например, заниматься вопросами озонового слоя или правилами безопасности полетов и мировой торговли.
"Меркель позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", — сообщили в офисе бывшего канцлера.
Как сообщалось, Меркель была в должности канцлера Германии 16 лет. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг – 25,7%. Впоследствии была сформирована коалиция и сформировано правительство. Кресло канцлера занял социал-демократ Олаф Шольц.
Как Меркель изменила Германию и мир, преодолевший кризис и чем запомнится народу, читайте в материале по этой ссылке.
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