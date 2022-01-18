США планують ввести санкції проти "проросійських сепаратистів в Україні" - WSJ

США планують ввести санкції проти "проросійських сепаратистів в Україні" - WSJ

Економічні заходи можуть оголосити вже у четвер, 20 січня.

США готують економічні санкції щодо "проросійських сепаратистів" в Україні, які можуть торкнутися щонайменше чотирьох фізичних осіб.

Про це пише провідне американське видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на посадовців США.

За даними видання, економічні санкції планують запровадити з метою тиску для запобігання можливомунападу Росії до України. Як повідомляють співрозмовники WSJ, ці заходи можуть оголосити вже у четвер, 20 січня.

Зазначається, нові санкції запровадять відповідно до підписаного лідером США Джо Байдена у квітні минулого року указом, який спрямований на покарання осіб, які мають відношення до "зовнішньої агресії Росії".Згідно до нього, передбачається заморожування активів осіб, включених до списків санкцій.

Раніше повідомляли, що сенатори США, перебуваючи у Києві з офіційним візитом, пообіцяли, що Вашингтон надасть Україні зброю, а проти Росії та особисто самого президента Володимира Путіна введуть "жахливі санкції", якщо Кремль наважиться на повномасштабне вторгнення.

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