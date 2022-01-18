Ціни на нафту зросли до семирічного максимуму: причина

Ціни на нафту зросли до семирічного максимуму: причина

Через атаку хуситів в ОАЕ і загрозу вторгнення Росії до України ціни на нафту у світі піднялися до рівня жовтня 2014 року.

У вівторок, 18 січня, ціни на нафту зросли до семирічного максимуму.

Про це інформує France24.

Так, вартість бареля нафти марки Brent сягнула 87,22 дол — це максимум від жовтня 2014 року. Барель лютневої нафти WTI (West Texas Intermediate) підскочив на 1,3%, до $84,89.

Здорожчання нафти пов’язують з атакою по нафтовій базі "Муссафа" і аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ), яку здійснили повстанці-хусити із території Ємену за допомогою бойових дронів. На світовому ринку нафти побоюються, що конфлікт ОАЕ з хуситами може спричинити перебої постачання нафти.

Своєю чергою нафтова компанія ADNOC (ОАЕ) заявила, що активувала плани для забезпечення безперебійного постачання продукції своїм місцевим та міжнародним клієнтам після інциденту на паливній базі "Муссафа".

Також експерти пов’язують підвищення цін з напруженістю між Україною та Росією, яка є членом ОПЕК+.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що запаси нафти в країнах ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку — ред.) до літа впадуть до найнижчого рівня від 2000 року, а ціни на нафту Brent піднімуться до 100 доларів.

Нагадаємо, що газ в Європі здешевшав до мінімумів грудня.

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