Цены на нефть выросли до семилетнего максимума: причина

Цены на нефть выросли до семилетнего максимума: причина

Из-за атаки хуситов в ОАЭ и угрозы вторжения России в Украину цены на нефть в мире поднялись до уровня октября 2014 года.

Во вторник, 18 января, цены на нефть выросли до семилетнего максимума.

Об этом сообщает France24.

Так, стоимость барреля нефти марки Brent достигла 87,22 долл. — это максимум с октября 2014 года. Баррель февральской нефти WTI (West Texas Intermediate) подскочил на 1,3% до $84,89.

Подорожание нефти связывают с атакой по нефтяной базе Муссафа и аэропорту Абу-Даби (ОАЭ), которую совершили повстанцы-хуситы с территории Йемена с помощью боевых дронов. На мировом рынке нефти опасаются, что конфликт ОАЭ с хуситами может повлечь за собой перебои поставки нефти.

В свою очередь, нефтяная компания ADNOC (ОАЭ) заявила, что активировала планы для обеспечения бесперебойной поставки продукции своим местным и международным клиентам после инцидента на топливной базе "Муссафа".

Также эксперты связывают повышение цен с напряженностью между Украиной и Россией, являющейся членом ОПЕК+.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что запасы нефти в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – ред.) до лета упадут до самого низкого уровня с 2000 года, а цены на нефть Brent поднимутся до 100 долларов.

Напомним, что газ в Европе подешевел до минимумов декабря.

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