Загроза російської агресії б’є по економіці України — експерт

Ринок реагує на інформаційне тло так само, як на російське вторгнення 2014 року.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський відзначив, що військова загроза з боку РФ, про яку багато говорять в інформаційному просторі, завдає такої ж шкоди економіці України, як і російське вторгнення 2014-го року

Про це експерт повідомив у вівторок, 18 січня, в ефірі “Українського Радіо”.

“Головна відмінність від ситуації 2014-2015 років – зараз ринок реагує на загрозу, а не на фактичні дії”, - зауважив Вишлінський.

За його словами, така ситуація в довгостроковій перспективі може призвести до скорочення можливостей українського уряду виходити на ринок запозичень.

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До поширення новин про потенційну ескалацію зі сторони Росії відсотки українських облігацій становили 6-8% річних в доларах. Позички під 25% річних в доларах можуть призвести до банкрутства.

Інформаційний тиск також збільшить ризики довгострокових інвестицій в Україні і загальмує економічне зростання.

Нагадаємо, що російська економіка вже розплачується за дії політиків падінням рубля і російських фондових індексів.

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