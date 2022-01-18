Загроза російської агресії б’є по економіці України — експерт

Ринок реагує на інформаційне тло так само, як на російське вторгнення 2014 року.
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський відзначив, що військова загроза з боку РФ, про яку багато говорять в інформаційному просторі, завдає такої ж шкоди економіці України, як і російське вторгнення 2014-го року
Про це експерт повідомив у вівторок, 18 січня, в ефірі “Українського Радіо”.
“Головна відмінність від ситуації 2014-2015 років – зараз ринок реагує на загрозу, а не на фактичні дії”, - зауважив Вишлінський.
За його словами, така ситуація в довгостроковій перспективі може призвести до скорочення можливостей українського уряду виходити на ринок запозичень.
До поширення новин про потенційну ескалацію зі сторони Росії відсотки українських облігацій становили 6-8% річних в доларах. Позички під 25% річних в доларах можуть призвести до банкрутства.
Інформаційний тиск також збільшить ризики довгострокових інвестицій в Україні і загальмує економічне зростання.
Нагадаємо, що російська економіка вже розплачується за дії політиків падінням рубля і російських фондових індексів.
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