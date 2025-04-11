Мир в Україні: Пісторіус стривожив заявою

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Associated Press

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Росія досі не зацікавлена в мирі. Мир в Україні наразі має недосяжний вигляд у найближчій перспективі.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив після засідання у форматі «Рамштайн» 11 квітня, повідомляє Reuters.

Пісторіус переконаний, що Росія не зацікавлена мирі. Він додав, що Москва повинна усвідомити: Україна здатна продовжувати боротьбу.

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«З огляду на агресію Росії проти України, що триває, маємо визнати, що мир в Україні наразі має недосяжний вигляд у найближчій перспективі. Ми гарантуємо, що Україна й надалі отримуватиме нашу спільну військову підтримку», — заявив міністр оборони Німеччини.