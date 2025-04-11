ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Мир в Україні: Пісторіус стривожив заявою

Голова Міноборони ФРН озвучив тривожну оцінку: найближчим часом миру в Україні не буде. Доповнюється….

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Associated Press

Росія досі не зацікавлена в мирі. Мир в Україні наразі має недосяжний вигляд у найближчій перспективі.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив після засідання у форматі «Рамштайн» 11 квітня, повідомляє Reuters.

Пісторіус переконаний, що Росія не зацікавлена мирі. Він додав, що Москва повинна усвідомити: Україна здатна продовжувати боротьбу.

«З огляду на агресію Росії проти України, що триває, маємо визнати, що мир в Україні наразі має недосяжний вигляд у найближчій перспективі. Ми гарантуємо, що Україна й надалі отримуватиме нашу спільну військову підтримку», — заявив міністр оборони Німеччини.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie