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Мир в Україні: Пісторіус стривожив заявою
Голова Міноборони ФРН озвучив тривожну оцінку: найближчим часом миру в Україні не буде. Доповнюється….
Росія досі не зацікавлена в мирі. Мир в Україні наразі має недосяжний вигляд у найближчій перспективі.
Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив після засідання у форматі «Рамштайн» 11 квітня, повідомляє Reuters.
Пісторіус переконаний, що Росія не зацікавлена мирі. Він додав, що Москва повинна усвідомити: Україна здатна продовжувати боротьбу.
«З огляду на агресію Росії проти України, що триває, маємо визнати, що мир в Україні наразі має недосяжний вигляд у найближчій перспективі. Ми гарантуємо, що Україна й надалі отримуватиме нашу спільну військову підтримку», — заявив міністр оборони Німеччини.