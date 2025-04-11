Мир в Украине: Писториус встревожил заявлением

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

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Россия до сих пор не заинтересована в мире. Мир в Украине пока выглядит недостижимым в ближайшей перспективе.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил после заседания в формате «Рамштайн» 11 апреля, сообщает Reuters.

Писториус убежден, что Россия не заинтересована в мире. Он добавил, что Москва должна понять: Украина способна продолжать борьбу.

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«Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, мы должны признать, что мир в Украине пока выглядит недостижимым в ближайшей перспективе. Мы гарантируем, что Украина и дальше будет получать нашу общую военную поддержку», — заявил министр обороны Германии.

К слову, в свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил обеспокоенность тем, что Россия может заключить с США какое-либо соглашение о перемирии накануне 9 мая и призвал к увеличению помощи Украине.