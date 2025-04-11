Трендовий розпис крашанок за допомогою фломастерів: покрокова інструкція (відео)

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Скоро Великдень, і час фарбувати яйця. Якщо ви шукаєте новий, оригінальний спосіб прикрасити свої крашанки, ось один із трендових методів 2025 року — розпис крашанок за допомогою фломастерів.

Метод, яким поділилася користувачка TikTok під ніком gotuyemo_v_kayf, здивує родину та друзів. Він дозволяє експериментувати з яскравими кольорами, а також чудово підійде як для початківців, так і для тих, хто вже має досвід у великій майстерності декорування.

Матеріали та підготовка

Перед початком переконайтеся, що у вас є: яйця, фломастери різних кольорів, паперові рушники та посуд із водою.

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Покрокова інструкція

Підготуйте варені яйця Розмалюйте паперовий рушник фломастерами Загорніть яйце у серветку Занурте у посуд із водою Викладіть на суху поверхню та дайте фарбам висохнути

Розпис крашанок за допомогою фломастерів — це не просто техніка декорування, а справжній експеримент у світі кольорів та форм. Завдяки простоті матеріалів та можливості самовираження, кожна крашанка стає унікальним артефактом вашої творчості. Тож беріть фломастери, дайте волю своїй уяві та створюйте свій весняний арт, який подарує радість і вам, і вашим близьким. Експериментуйте з кольорами і пам’ятайте: творчість не має меж.

Нагадаємо, як створити космічні крашанки за допомогою каркаде. Завдяки цій техніці яйця набувають приголомшливого вигляду — від ніжного бірюзового до насиченого глибокого синього, з перламутровим або «галактичним» ефектом.