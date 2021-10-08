Новим спікером Ради призначили Стефанчука

Посаду віцеспікера Ради може обійняти голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Після відставки Дмитра Разумкова Верховна Рада призначила новим спікером його першого заступника Руслана Стефанчука.

"За" проголосував 261 нардеп. Засідання проводила віцеспікерка Олена Кондратюк.

Фото: скріншот із відео

На пост спікера висунули Руслана Стефанчук ("Слуга народу"), Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"), Яну Зінкевич ("Європейська солідарність", Гео Лероса (позафракційний) і Ярослава Залізняка ("Голос"), але двоє останніх під час виступів зняли свої кандидатури.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у парламенті. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента вранці 7 жовтня.

Після призначення Стефанчука посаду віце-спікера Ради може обійняти голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нагадаємо:

7 жовтня Верховна Рада підтримала відкликання з посади голови українського парламенту Дмитра Разумкова. "За" проголосувало 284 нардепи. Він був 14-м спікером парламенту від 29 серпня 2019 року.

голови українського парламенту Дмитра Разумкова. "За" проголосувало 284 нардепи. Він був 14-м спікером парламенту від 29 серпня 2019 року. Дмитро Разумков побажав наступному главі парламенту, щоб йому не було соромно за свою діяльність. "Щоб йому не було соромно за те, що він буде робити на цій посаді. Ні перед собою, ні перед людьми і ні перед законом", - сказав він.

щоб йому не було соромно за свою діяльність. "Щоб йому не було соромно за те, що він буде робити на цій посаді. Ні перед собою, ні перед людьми і ні перед законом", - сказав він. Також він розповів про свої подальші політичні плани і прокоментував чутки про президентські амбіції. Разумков підтвердив, що залишиться у політиці. Зокрема ексголова Верховної Ради заявив, що "на пенсію йти не збирається" і буде будувати власну команду. На запитання, чи має президентські амбіції, Разумков відповів: "Президентські вибори поки що не розпочалися. Але раніше всі казали: "З голови ВРУ ніхто не ставав президентом". Цей запобіжник ми сьогодні прибрали".

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