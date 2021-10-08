Новым спикером Рады назначили Стефанчука

Должность вице-спикера Рады может занять председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

После отставки Дмитрия Разумкова Верховная Рада назначила новым спикером его первого заместителя Руслана Стефанчука.

"За" проголосовал 261 депутат. Заседание проводила вице-спикер Елена Кондратюк.

Фото: скриншот с видео

На пост спикера выдвинули Руслана Стефанчука ( "Слуга народа"), Алексея Гончаренко ( "Европейская солидарность"), Яну Зинкевич ( "Европейская солидарность", Гео Лероса (внефракционный) и Ярослава Железняка ( "Голос"), но двое последних во время выступлений сняли свои кандидатуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от выполнения обязанностей своего представителя в парламенте. Соответствующий указ обнародован на сайте президента утром 7 октября.

После назначения Стефанчука должность вице-спикера Рады может занять председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним:

7 октября Верховная Рада поддержала отзыв с должности председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова. "За" проголосовало 284 нардепа. Он был 14-м спикером парламента с 29 августа 2019 года.

председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова. "За" проголосовало 284 нардепа. Он был 14-м спикером парламента с 29 августа 2019 года. Дмитрий Разумков пожелал следующему главе парламента , чтобы ему не было стыдно за свою деятельность. "Чтобы ему не было стыдно за то, что он будет делать в этой должности. Ни перед собой, ни перед людьми и ни перед законом", — сказал он.

чтобы ему не было стыдно за свою деятельность. "Чтобы ему не было стыдно за то, что он будет делать в этой должности. Ни перед собой, ни перед людьми и ни перед законом", — сказал он. Также он рассказал о своих дальнейших политических планах и прокомментировал слухи о президентских амбициях. Разумков подтвердил, что останется в политике. В частности экс-глава Верховной Рады заявил, что "на пенсию уходить не собирается" и будет строить собственную команду. На вопрос, имеет ли президентские амбиции, Разумков ответил: "Президентские выборы пока не начались. Но раньше все говорили:" Из председателя ВРУ никто не становился президентом ". Этот предохранитель мы сегодня убрали".

Новости Украины: Разумкова отозвали с должности председателя парламента - как проходило голосование

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