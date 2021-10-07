Стефанчука освободили от исполнения обязанностей представителя президента в парламенте

Сегодня Рада планирует рассмотрение вопроса об отстранении Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука от выполнения обязанностей своего представителя в парламенте.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента утром 7 октября.
Причина этого решения в документе не уточняется. Но, по сообщениям в СМИ, именно Стефанчук является основным кандидатом на пост спикера Рады в случае отставки Дмитрия Разумкова, которую сегоднябудут рассматривать нардепы.
"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", — говорится в тексте документа.
Напомним, сегодня, 7 октября, "Слуги народа" собираются уволить с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова.
Как известно, Данил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, будет вести пленарное заседание 7 октября, во время которого будут рассматривать возможную отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
Ранее сообщалось, что во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности.