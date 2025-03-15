Арсенал – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 16 березня, "Арсенал" і "Челсі" зустрінуться в лондонському дербі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

У складі "Арсенала" виступає українець Олександр Зінченко, який забив гол у попередньому матчі проти ПСВ, чим допоміг своєму клубу вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де на "канонірів" чекає протистояння з мадридським "Реалом" українського воротаря Андрія Луніна.

Кольори "Челсі" захищає український вінгер Михайло Мудрик, який продовжує бути відсторонений від футболу через позитивну допінг-пробу.

Наразі "Арсенал" (55 очок) посідає друге місце в АПЛ – команда Мікеля Артети з матчем у запасі на 15 балів відстає від "Ліверпуля", який впевнено лідирує. "Челсі" (49 пунктів) йде на четвертій позиції.

Де дивитися матч Арсенал – Челсі

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Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Челсі

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу "гармашів" можна поставити з коефіцієнтом 1,85. Нічия – 3,65. Виграш команди Енцо Марески – 4,40.

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