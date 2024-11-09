Челсі – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 10 листопада, "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка в центральному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Лондонське дербі між командами українських футболістів відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після десяти турів "Челсі" та "Арсенал" є сусідами в таблиці АПЛ. Маючи по 18 очок, "пенсіонери" та "каноніри" розташовуються на четвертій і п'ятій позиціях відповідно.

Де дивитися матч Челсі – Арсенал

В Україні матч "Челсі" – "Арсенал" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Арсенал

Зовсім незначним фаворитом поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу команди Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 2,57. Нічия – 3,50. Виграш підопічних Енцо Марески – 2,76.

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