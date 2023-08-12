Челсі – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 13 серпня, у центральному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24 зустрінуться "Челсі" та "Ліверпуль".

Поєдинок відбудеться на "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Минулий сезон став провальним для "пенсіонерів". Команда Михайла Мудрика посіла лише 12-те місце в чемпіонаті Англії, не зумівши кваліфікуватися до єврокубків. Ба більше, "сині" встановили новий клубний антирекорд за найменшою кількістю очок та найгіршою різницею м'ячів в одному сезоні АПЛ.

Нову кампанію "Челсі" розпочне під керівництвом нового головного тренера – аргентинця Маурісіо Почеттіно, який раніше вже працював в АПЛ із "Саутгемптоном" і "Тоттенгемом".

"Ліверпуль" завершив попередній сезон на п'ятій позиції в турнірній таблиці АПЛ, залишившись без Ліги чемпіонів. Команда Юргена Клоппа в новій кампанії спробує свої сили в другому за престижністю єврокубку – Лізі Європи.

Де дивитися матч Челсі – Ліверпуль

На території України поєдинок першого туру АПЛ між "Челсі" та "Ліверпулем" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, а також OTT-платформа Setanta Sports.

Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Ліверпуль

У майбутньому поєдинку букмекери віддають незначну перевагу "червоним". На перемогу "Ліверпуля" можна поставити з коефіцієнтом 2,49. Нічия – 3,75. Виграш "Челсі" – 2,98.

Нагадаємо, у матчі-відкритті нового сезону АПЛ дубль Ерлінга Голанда допоміг "Манчестер Сіті" здобути розгромну перемогу над новачком елітного дивізіону "Бернлі".

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