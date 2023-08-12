Челси – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 13 августа, в центральном матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24 встретятся "Челси" и "Ливерпуль".

Поединок состоится на "Стэмфорде Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Прошлый сезон стал провальным для "пенсионеров". Команда Михаила Мудрика заняла лишь 12-е место в чемпионате Англии, не сумев квалифицироваться в еврокубки. Более того, "синие" установили новый клубный антирекорд по наименьшему количеству очков и худшей разницей мячей в одном сезоне АПЛ.

Новую кампанию "Челси" начнет под руководством нового главного тренера – аргентинца Маурисио Почеттино, который ранее уже работал в АПЛ с "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом".

"Ливерпуль" завершил предыдущий сезон на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ, оставшись без Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа в новой кампании попробует свои силы во втором по престижности еврокубке – Лиге Европы.

Где смотреть матч Челси – Ливерпуль

На территории Украины поединок первого тура АПЛ между "Челси" и "Ливерпулем" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, а также OTT-платформа Setanta Sports.

Кроме того, игру можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Ливерпуль

В предстоящем поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение "красным". На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 2,49. Ничья – 3,75. Выигрыш "Челси" – 2,98.

Напомним, в матче-открытии нового сезона АПЛ дубль Эрлинга Холанда помог "Манчестер Сити" одержать разгромную победу над новичком элитного дивизиона "Бернли".

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