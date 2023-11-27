Дніпро-1 – Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 15-го туру чемпіонату України з футболу.

У понеділок, 27 листопада, "Дніпро-1" зіграє з "Чорноморцем" в матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені". Початок зустрічі – о 17:00.

Перед початком цього туру дніпряни (30 очок) очолювали УПЛ. Перемога над "Минаєм" дозволила "Кривбасу" (30 балів) вибратися на вершину таблиці та посунути "Дніпро-1" на друге місце. Також 30 залікових пунктів має "Полісся", яке йде на третій позиції – у стартовому матчі цього туру житомирці розписали нічию з "Шахтарем".

Команда Юрія Максимова виграла всі три свої останні поєдинки: проти "Руха" (2:0), "Олександрії" (1:0) та "Шахтаря" (3:1).

"Чорноморець" (19 очок) наразі перебуває на дев'ятій сходинці в чемпіонаті України. Підопічні Романа Григорчука програли попередні два матчі – "Металісту 1925" (1:2) та "Руху" (2:3).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Чорноморець" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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