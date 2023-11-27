Днепр-1 – Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В понедельник, 27 ноября, "Днепр-1" сыграет с "Черноморцем" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на "Днепр-Арене". Начало встречи – в 17:00.

Перед началом этого тура днепряне (30 очков) возглавляли УПЛ. Победа над "Минаем" позволила "Кривбассу" (30 баллов) выбраться на вершину таблицы и сдвинуть "Днепр-1" на второе место. Также 30 зачетных пунктов имеет "Полесье", которое идет на третьей позиции – в стартовом матче этого тура житомирцы расписали ничью с "Шахтером".

Команда Юрия Максимова выиграла все три свои последние поединки: против "Руха" (2:0), "Александрии" (1:0) и "Шахтера" (3:1).

"Черноморец" (19 очков) сейчас находится на девятой строчке в чемпионате Украины. Подопечные Романа Григорчука проиграли предыдущие два матча – "Металлисту 1925" (1:2) и "Руху" (2:3).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Черноморец" из Youtube-канала FootballHub.

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