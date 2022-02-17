Олімпіада-2022: хто виграв медалі 17 лютого

Україна цього дня представлена не була.

У четвер, 17 лютого , стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Усього було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у тринадцятий день Олімпіади-2022.

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Україна лишається з однією медаллю на поточних змаганнях. Її володар - 33-річний фристайліст Олександр Абраменко. У дванадцятий день змагань досвідчений спортсмен взяв "срібло".

Сьогоднішній змагальний день відбувся без участі українських спортсменів.

Хокей. Жінки. Фінал. Канада - США 3:2

1. Канада

2. США

3. Фінляндія

Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом

1. Мішель Гізін (Швейцарія)

2. Венді Гольденер (Швейцарія)

3. Федеріка Бріньоне (Італія)

Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал

1. Сандра Неслунд (Швеція)

2. Маріелль Томпсон (Канада)

3. Фанні Сміт (Швейцарія)

Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

1. Такагі Міхо (Японія)

2. Ютта Лердам (Нідерланди)

3. Бріттані Боу (США)

Фігурне катання. Жінки. Довільна програма

1. Анна Щербакова (ОКР)

2. Олександра Трусова (ОКР)

3. Сакамото Каорі (Японія)

Лижне двоборство. Чоловіки. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км

1. Норвегія

2. Німеччина

3. Японія

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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