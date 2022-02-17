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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 17 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 17 лютого

Associated Press

Україна цього дня представлена не була.

У четвер, 17 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Усього було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у тринадцятий день Олімпіади-2022.

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

Україна лишається з однією медаллю на поточних змаганнях. Її володар - 33-річний фристайліст Олександр Абраменко. У дванадцятий день змагань досвідчений спортсмен взяв "срібло".

Сьогоднішній змагальний день відбувся без участі українських спортсменів.

Хокей. Жінки. Фінал. Канада - США 3:2

  • 1. Канада
  • 2. США
  • 3. Фінляндія

Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом

  • 1. Мішель Гізін (Швейцарія)
  • 2. Венді Гольденер (Швейцарія)
  • 3. Федеріка Бріньоне (Італія)

Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал

  • 1. Сандра Неслунд (Швеція)
  • 2. Маріелль Томпсон (Канада)
  • 3. Фанні Сміт (Швейцарія)

Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

  • 1. Такагі Міхо (Японія)
  • 2. Ютта Лердам (Нідерланди)
  • 3. Бріттані Боу (США)

Фігурне катання. Жінки. Довільна програма

  • 1. Анна Щербакова (ОКР)
  • 2. Олександра Трусова (ОКР)
  • 3. Сакамото Каорі (Японія)

Лижне двоборство. Чоловіки. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км

  • 1. Норвегія
  • 2. Німеччина
  • 3. Японія

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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