Олімпіада-2022: хто виграв медалі 17 лютого

Україна цього дня представлена не була.
У четвер, 17 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Усього було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у тринадцятий день Олімпіади-2022.
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Україна лишається з однією медаллю на поточних змаганнях. Її володар - 33-річний фристайліст Олександр Абраменко. У дванадцятий день змагань досвідчений спортсмен взяв "срібло".
Сьогоднішній змагальний день відбувся без участі українських спортсменів.
Хокей. Жінки. Фінал. Канада - США 3:2
- 1. Канада
- 2. США
- 3. Фінляндія
Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом
- 1. Мішель Гізін (Швейцарія)
- 2. Венді Гольденер (Швейцарія)
- 3. Федеріка Бріньоне (Італія)
Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал
- 1. Сандра Неслунд (Швеція)
- 2. Маріелль Томпсон (Канада)
- 3. Фанні Сміт (Швейцарія)
Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
- 1. Такагі Міхо (Японія)
- 2. Ютта Лердам (Нідерланди)
- 3. Бріттані Боу (США)
Фігурне катання. Жінки. Довільна програма
- 1. Анна Щербакова (ОКР)
- 2. Олександра Трусова (ОКР)
- 3. Сакамото Каорі (Японія)
Лижне двоборство. Чоловіки. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км
- 1. Норвегія
- 2. Німеччина
- 3. Японія
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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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