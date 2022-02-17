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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 17 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 17 февраля

Associated Press

Украина в этот день не была представлена.

В четверг, 17 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в тринадцатый день Олимпиады-2022.

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Украина остается с одной медалью на соревнованиях. Ее обладатель – 33-летний фристайлист Александр Абраменко. В двенадцатый день соревнований опытный спортсмен взял "серебро".

Сегодняшний соревновательный день прошел без участия украинских спортсменов.

Хоккей. Женщины. финал. Канада – США 3:2

  • 1. Канада
  • 2. США
  • 3. Финляндия

Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

  • 1. Мишель Гизин (Швейцария)
  • 2. Венди Гольденер (Швейцария)
  • 3. Федерико Бриньоне (Италия)

Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал

  • 1. Сандра Неслунд (Швеция)
  • 2. Мариелль Томпсон (Канада)
  • 3. Фанни Смит (Швейцария)

Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

  • 1. Такаги Михо (Япония)
  • 2. Ютта Лердам (Нидерланды)
  • 3. Бриттани Боу (США)

Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

  • 1. Анна Щербакова (ОКР)
  • 2. Александра Трусова (ОКР)
  • 3. Сакамото Каори (Япония)

Лыжное двоеборье. Мужчины. Командные состязания. HS-140+ Эстафета 4х5 км

  • 1. Норвегия
  • 2. Германия
  • 3. Япония

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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