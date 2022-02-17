Олимпиада-2022: кто выиграл медали 17 февраля

Украина в этот день не была представлена.

В четверг, 17 февраля , стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в тринадцатый день Олимпиады-2022.

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Украина остается с одной медалью на соревнованиях. Ее обладатель – 33-летний фристайлист Александр Абраменко. В двенадцатый день соревнований опытный спортсмен взял "серебро".

Сегодняшний соревновательный день прошел без участия украинских спортсменов.

Хоккей. Женщины. финал. Канада – США 3:2

1. Канада

2. США

3. Финляндия

Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

1. Мишель Гизин (Швейцария)

2. Венди Гольденер (Швейцария)

3. Федерико Бриньоне (Италия)

Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал

1. Сандра Неслунд (Швеция)

2. Мариелль Томпсон (Канада)

3. Фанни Смит (Швейцария)

Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

1. Такаги Михо (Япония)

2. Ютта Лердам (Нидерланды)

3. Бриттани Боу (США)

Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (ОКР)

2. Александра Трусова (ОКР)

3. Сакамото Каори (Япония)

Лыжное двоеборье. Мужчины. Командные состязания. HS-140+ Эстафета 4х5 км

1. Норвегия

2. Германия

3. Япония

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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