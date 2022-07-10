Усьоме в кар'єрі: Джокович став тріумфатором Wimbledon-2022

У вирішальному поєдинку третього турніру Великого шолома поточного сезону Джокович (№3 ATP) обіграв Ніка Кірьоса (№40 ATP).

Тенісисти провели на корті чотири сети. Серб програв першу партію, але забрав три наступні. У підсумку, перемога Ноле з рахунком 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

Для Джоковича це сьомий титул на Вімблдоні та четвертий поспіль - раніше він перемагав на турнірах 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 та 2021 року.

Новак здобув 21-й титул Grand Slam в кар'рі. Сербський тенісист випередив за цим показником швейцарця Роджера Федерера - 20. Більше тільки в іспанця Рафаеля Надаля - 22, який знявся з Wimbledon-2022 перед півфіналом через травму.

Нагадаємо, переможницею жіночого Wimbledon-2022 сенсаційно стала представниця Казахстану Єлєна Рибакіна. У фіналі вона обіграла другу ракетку світу туніску Онс Жабер - 3:6, 6:2, 6:2.

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