"Бавовна" произошла в центре Краснодара (видео)

Местные опубликовали видео с моментом взрыва.
Ночью пятницы, 26 мая, в центре российского Краснодара прогремели взрывы.
Об этом информируют местные Telegram-каналы.
Очевидцы сообщают, что громко было на улице Фестивальной, рядом с офисом российской компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги. В Сети опубликовали видео момента взрыва, снятые недалеко от места инцидента.
Напомним, в ночь на 24 мая "бавовна" произошла в центре Белгорода. Беспилотник над городом якобы уничтожила ПВО, но его обломки повредили автомобиль.
Ранее мы сообщали о взрыве во временно оккупированном Бердянске. ВСУ уничтожили вражескую установку С-300.
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