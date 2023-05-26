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"Бавовна" произошла в центре Краснодара (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1649
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" произошла в центре Краснодара (видео)

В центре Краснодара произошел взрыв ночью 26 мая / Фото: из соцсетей

Местные опубликовали видео с моментом взрыва.

Ночью пятницы, 26 мая, в центре российского Краснодара прогремели взрывы.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что громко было на улице Фестивальной, рядом с офисом российской компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги. В Сети опубликовали видео момента взрыва, снятые недалеко от места инцидента.

Напомним, в ночь на 24 мая "бавовна" произошла в центре Белгорода. Беспилотник над городом якобы уничтожила ПВО, но его обломки повредили автомобиль.

Ранее мы сообщали о взрыве во временно оккупированном Бердянске. ВСУ уничтожили вражескую установку С-300.

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1649
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