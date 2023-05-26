"Бавовна" произошла в центре Краснодара (видео)

Ночью пятницы, 26 мая, в центре российского Краснодара прогремели взрывы.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что громко было на улице Фестивальной, рядом с офисом российской компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги. В Сети опубликовали видео момента взрыва, снятые недалеко от места инцидента.

Напомним, в ночь на 24 мая "бавовна" произошла в центре Белгорода. Беспилотник над городом якобы уничтожила ПВО, но его обломки повредили автомобиль.

Ранее мы сообщали о взрыве во временно оккупированном Бердянске. ВСУ уничтожили вражескую установку С-300.