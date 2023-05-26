Астрологический прогноз на 26 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день волшебных превращений, когда количество приложенных человеком усилий превращается в качество, а сам он преображается как внешне, так и внутренне. Эмоциональная нестабильность может привести к перепадам настроения, которые необходимо контролировать.

Символ дня: Бабочка.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, багряный, маковый.

Счастливые камни дня: агат, красный гранит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, может стать причиной серьезных осложнений, поэтому необходимо без промедления обратиться к врачу.

Питание дня: велика вероятность пищевого отравления, поэтому важно следить за свежестью и качеством продуктов.

Стрижка дня: день максимально благоприяте5н для стрижки и других манипуляций с волосами.

Дачные работы дня: необходимо интенсивно подивать и удобрять растения.

Магия и мистика дня: можно гадать и читать эзотерические труды – в них удастся найти много интересного.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому их сюжет и детали необходимо запомнить, чтобы впоследствии проанализировать.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – он может стать причиной плохого самочувствия, а вот с землей лучше не работать.

Цитата дня: «Отличный способ проверить человеку т- это довериться ему» (Эрнест Хемингуэй).

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