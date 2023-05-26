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Взрывы раздались в Харьковской и Днепропетровской областях

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2649
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в Харьковской и Днепропетровской областях

Зуки взрывов раздаются в Украине ночью 26 мая / Фото: ТСН.ua

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

В ночь на пятницу, 26 мая, в Харьковской и Днепропетровской областях раздались взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

По предварительной информации, работает ПВО. Официальных комментариев пока нет.

Напомним, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В мониторинговых чатах пишут о запуске ракет.

Ранее мы сообщали, что поздно вечером 25 мая во временно оккупированном Бердянске прогремели несколько громких взрывов. В местной военной администрации заявили, что ВСУ уничтожили вражескую установку С-300.

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Дата публикации
Просмотры
2649
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