Взрывы раздались в Харьковской и Днепропетровской областях

В ночь на пятницу, 26 мая, в Харьковской и Днепропетровской областях раздались взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

По предварительной информации, работает ПВО. Официальных комментариев пока нет.

Напомним, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В мониторинговых чатах пишут о запуске ракет.

Ранее мы сообщали, что поздно вечером 25 мая во временно оккупированном Бердянске прогремели несколько громких взрывов. В местной военной администрации заявили, что ВСУ уничтожили вражескую установку С-300.