Favbet Foundation передал штурмовикам 15 мавиков

Десантно-штурмовые войска Украины получили партию современных беспилотников от благотворительного фонда Favbet Foundation. В пакет помощи стоимостью более 1.7 млн. вошли 10 DJI Mavic 3 и 5 DJI Mavic 3Т с тепловизионной камерой.

Все 15 дронов уже были переданы подразделениям ДШУ для выполнения боевых задач на линии столкновения. Подобные дроны активно используются нашими военными для разведки, наведения огня артиллерии, а также сбросов на враждебные позиции. Тепловизионная оптика модели Mavic 3T позволяет обнаруживать вражескую технику и личный состав в условиях плохой видимости и даже ночью.

«Десантно-штурмовые войска – острие копья любого наступления. Они теснят врага с украинской земли и держат самые важные рубежи. Мы же продолжаем поддерживать наше войско всем необходимым для этой работы», – говорят в Favbet Foundation.

Аналогичный пакет помощи – 15 дронов Mavic – также передали бойцам Главного управления разведки.

Кроме прямой передачи дронов, в 2023-2024 годах компания принимала участие во всех ключевых проектах United24 по развитию беспилотных способностей ВСУ и других сил обороны.

Favbet Foundation в 2023 году задонатили 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для новой «Армии дронов», а также стали крупнейшими корпоративными донорами Операции «Единство» по закупке 15 000 FPV-дронов.

В этом году компания приняла участие в проекте по приобретению 35 морских дронов Sea Baby для СБУ, каждый из которых стоит 8,5 млн. грн. передала 10 млн грн и получила право назвать собственный дрон «Фаворит».

С осени прошлого года компания также патронирует роту ударных беспилотных авиационных комплексов "Фаворит" в составе ВСУ, закрывая потребности подразделения в беспилотниках, авто и сопутствующем оборудовании.