Фельдшер, разведчик или водолаз: топ-10 вакансий в ВМС

ВСУ / © Getty Images

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Украинский центр безопасности и сотрудничества вместе с 3 Центром рекрутинга Военно-морских сил рассказывают о вакансиях в Силах обороны. Специалисты ВМС помогут подобрать боевую или небоевую вакансию, которая лучше всего будет соответствовать навыкам, пожеланиям или гражданской профессии кандидатов и кандидаток.

Моторист моторной команды

Эта должность для людей, которые знают современные технологии и методы ремонта двигателей, имеют образование в области механики, автомобилестроения или военной техники, а также умеют работать в стрессовых ситуациях и внимательны к деталям.

Среди обязанностей: проведение технического обслуживания, ремонта и диагностики двигателей военной техники, участие в сборке, разборке и установке двигателей на технику, поддержка в настройке и регулировке работы двигателей для обеспечения их максимальной производительности и т.д.

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Оператор БПЛА

Эта должность для людей, которые знают принципы аэродинамики, навигации, систем управления БПЛА и способны быстро реагировать на изменение обстановки и принимать ответственные решения при управлении беспилотником. Опыт работы с беспилотными аппаратами или авиационными системами будет преимуществом.

Среди обязанностей: управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в различных условиях боевых операций, осуществление разведывательных полетов для сбора информации о противнике и обстановке на поле боя, установление и поддержание связи с наземными подразделениями для передачи данных и координат и т.д.

Стрелок

Эта должность для выносливых людей с отличной физической подготовкой, которые умеют пользоваться стрелковым оружием и техникой, способны быстро реагировать на изменение обстановки, принимать решения в экстремальных ситуациях и готовы к службе в сложных условиях.

Среди обязанностей: выполнение боевых задач в составе стрелкового подразделения, использование и обслуживание стрелкового оружия и других видов вооружения, проведение разведки и оценка обстановки на поле боя, защита стратегических объектов, позиций и территорий от вражеских атак и т.д.

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Разведчик

Эта должность для людей, желающих стать частью легендарной семьи морпехов, у которых отсутствуют медицинские противопоказания к прохождению военной службы.

Среди обязанностей: работа в полях, осуществление рейдов на ноль, корректировка артиллерии, доразведка для пехоты, осуществление пеших выходов, выполнение спецзадач и т.д.

Фельдшер

Эта должность для людей, которые имеют диплом о медицинском образовании по специальности «Фельдшер» или «Медицинская сестра/брат» и высокий уровень физической подготовки.

Среди обязанностей: оказание первой медицинской помощи в полевых условиях, организация и контроль за медицинским обеспечением в подразделении, участие в медицинской эвакуации раненых, проведение профилактических мероприятий для сохранения здоровья военнослужащих и т.д.

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Снайпер

Эта должность для людей, которые не имеют медицинских противопоказаний к прохождению военной службы и желают стать частью легендарной семьи морпехов.

Среди обязанностей: выполнение задач по точному прицеливанию и уничтожению целей на больших расстояниях, уничтожение живой силы и командного состава противника, проведение разведки и наблюдения за противником, оценка местности и выбор оптимальных позиций для стрельбы, координация действий с другими подразделениями для достижения максимальной эффективности в операциях и т.д.

Наводчик

Эта должность для людей, готовых работать в зоне активных боевых действий, которые не имеют медицинских противопоказаний к прохождению военной службы.

Среди обязанностей: уничтожение обнаруженных целей, систематическая проверка состояния вооружения, прицельных приборов, механизмов заряжания и наведения, техническое обслуживание, умение работать на радиостанции и переговорном устройстве и т.д.

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Рулевой сигнальщик

Эта должность для людей, которые желают служить на кораблях и катерах, физически выносливые, дисциплинированные и ответственные, внимательные и собранные, имеют интерес к морскому делу, могут работать в команде, имеют базовое техническое или морское образование, не имеющие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы в плавсоставе. Это хорошая стартовая должность для тех, кто хочет строить карьеру в морской сфере.

Среди обязанностей: управление кораблем или катером по приказам вахтенного офицера, передача и прием визуальных сигналов (сигнальные флаги, световые сигналы), ведение вахты на ходовом мостике, наблюдение за морской обстановкой, участие в швартовке корабля или катера, участие в спасательных операциях, эвакуации, борьбе с пожарами на борту корабля или катера.

Водолаз

Эта должность подходит для людей в возрасте до 35 лет, которые физически крепкие и выносливые, не боятся замкнутого пространства и глубины, устойчивые к стрессу, дисциплинированные и ответственные, не имеющие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы на должностях водолазов.

Среди обязанностей: выполнение подводных технических работ — обследование корпуса, винтов, участие в поисково-спасательных операциях. Водолаз может быть привлечен к обезвреживанию взрывоопасных предметов.

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Оператор-минер

Эта должность подходит для людей, которые желают служить на кораблях, способны работать в сложных условиях, дисциплинированные и внимательные, понимают важность безопасности при работе со взрывчатыми веществами. Которые не имеют медицинских противопоказаний к прохождению военной службы в плавсоставе.

Среди обязанностей: поиск мин под водой с помощью гидролокаций, подводных дронов, тралов, их обезвреживание или уничтожение.

Читайте подробнее о каждой вакансии, требованиях к ней, условиях, обязанностях, а также больше вакансий на сайте . Также больше информации можно получить по телефону: +38 097 041 1755.

Все рекрутеры ВМС имеют боевой опыт, поэтому хорошо знают все нюансы каждой должности. С ними можно проконсультироваться относительно вакансий, которые подойдут именно вам.

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