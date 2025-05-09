Фельдшер, розвідник чи водолаз: топ-10 вакансій у ВМС

ЗСУ / © Getty Images

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Український центр безпеки та співпраці разом із 3 Центром рекрутингу Військово-морських сил розповідають про вакансії в Силах оборони. Фахівці ВМС допоможуть підібрати бойову або небойову вакансію, яка якнайкраще відповідатиме навичкам, побажанням чи цивільній професії кандидатів і кандидаток.

Моторист моторної команди

Ця посада для людей, які знають сучасні технології та методи ремонту двигунів, мають освіту в галузі механіки, автомобілебудування або військової техніки, а також вміють працювати в стресових ситуаціях та уважні до деталей.

Серед обовʼязків: проведення технічного обслуговування, ремонту та діагностики двигунів військової техніки, участь у складанні, розбиранні та встановленні двигунів на техніку, підтримка в налаштуванні та регулюванні роботи двигунів для забезпечення їх максимальної продуктивності тощо.

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Оператор БПЛА

Ця посада для людей, які знають принципи аеродинаміки, навігації, систем управління БПЛА та здатні швидко реагувати на зміну обстановки і ухвалювати відповідальні рішення під час управління безпілотником. Досвід роботи з безпілотними апаратами або авіаційними системами буде перевагою.

Серед обов’язків: управління безпілотними літальними апаратами (БПЛА) в різних умовах бойових операцій, здійснення розвідувальних польотів для збору інформації про противника та обстановку на полі бою, встановлення та підтримка зв’язку з наземними підрозділами для передавання даних і координат тощо.

Стpілець

Ця посада для витривалих людей з відмінною фізичною підготовкою, які вміють користуватися стрілецькою зброєю та технікою, здатні швидко реагувати на зміну обстановки, ухвалювати рішення в екстремальних ситуаціях та готові до служби у складних умовах.

Серед обов’язків: виконання бойових завдань у складі стрілецького підрозділу, використання та обслуговування стрілецької зброї та інших видів озброєння, проведення розвідки та оцінка обстановки на полі бою, захист стратегічних об'єктів, позицій та територій від ворожих атак тощо.

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Розвідник

Ця посада для людей, які бажають стати частиною легендарної родини морпіхів, у яких відсутні медичні протипоказання до проходження військової служби.

Серед обов’язків: робота в полях, здійснення рейдів на нуль, коригування артилерії, дорозвідка для піхоти, здійснення піших виходів, виконання спецзавдань тощо.

Фельдшер

Ця посада для людей, які мають диплом про медичну освіту за спеціальністю «Фельдшер» або «Медична сестра/брат» та високий рівень фізичної підготовки.

Серед обов’язків: надання першої медичної допомоги у польових умовах, організація та контроль за медичним забезпеченням у підрозділі, участь у медичній евакуації поранених, проведення профілактичних заходів для збереження здоров’я військовослужбовців тощо.

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Снайпер

Ця посада для людей, які не мають медичних протипоказань до проходження військової служби та які бажають стати частиною легендарної родини морпіхів.

Серед обов’язків: виконання завдань з точного прицілювання та знищення цілей на великих відстанях, знищення живої сили та командного складу супротивника, проведення розвідки та спостереження за противником, оцінка місцевості та вибір оптимальних позицій для стрільби, координація дій з іншими підрозділами для досягнення максимальної ефективності в операціях тощо.

Навідник

Ця посада для людей, готових працювати в зоні активних бойових дій, які не мають медичних протипоказань до проходження військової служби.

Серед обов’язків: знищення виявлених цілей, систематична перевірка стану озброєння, прицільних приладів, механізмів заряджання та наведення, технічне обслуговування, уміння працювати на радіостанції та переговорному пристрої тощо.

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Рульовий сигнальник

Ця посада для людей, які бажають служити на кораблях та катерах, фізично витривалі, дисципліновані та відповідальні, уважні й зібрані, мають інтерес до морської справи, можуть працювати в команді, мають базову технічну або морську освіту, які не мають медичних протипоказань до проходження військової служби в плавскладі. Це хороша стартова посада для тих, хто хоче будувати кар’єру в морській сфері.

Серед обов’язків: керування кораблем або катером за наказами вахтового офіцера, передавання і прийом візуальних сигналів (сигнальні прапори, світлові сигнали), ведення вахти на ходовому містку, спостереження за морською обстановкою, участь у швартуванні корабля або катера, участь у рятувальних операціях, евакуації, боротьбі з пожежами на борту корабля або катера.

Водолаз

Ця посада підходить для людей віком до 35 років, які фізично міцні та витривалі, не бояться замкнутого простору та глибини, стійкі до стресу, дисципліновані та відповідальні, які не мають медичних протипоказань до проходження військової служби на посадах водолазів.

Серед обов’язків: виконання підводних технічних робіт – обстеження корпусу, гвинтів, участь у пошуково-рятувальних операціях. Водолаз може бути залучений до знешкодження вибухонебезпечних предметів.

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Оператор-мінер

Ця посада підходить для людей, які бажають служити на кораблях, здатні працювати в складних умовах, дисципліновані та уважні, розуміють важливість безпеки під час роботи з вибуховими речовинами. Які не мають медичних протипоказань до проходження військової служби в плавскладі.

Серед обов’язків: пошук мін під водою за допомогою гідролокацій, підводних дронів, тралів, їх знешкодження або знищення.

Читайте докладніше про кожну вакансію, вимоги до неї, умови, обовʼязки, а також більше вакансій на сайті . Також більше інформації можна отримати за телефоном: +38 097 041 1755.

Усі рекрутери ВМС мають бойовий досвід, тому добре знають усі нюанси кожної посади. З ними можна проконсультуватися стосовно вакансій, які підійдуть саме вам.

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