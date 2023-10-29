Может ли повториться сценарий Бахмута в Авдеевке: прогноз эксперта

Многие сейчас проводят параллели наступления российских войск под Авдеевкой с их наступлением в прошлом году под Бахмутом. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает такое сравнение некорректным.

Об этом он написал в Сети.

"Войска РФ сейчас под Авдеевкой аналогично Бахмуту пытаются давить на флангах, а по мере того, как потеряли значительное количество техники, перешли на применение пехоты", — говорит эксперт.

Впрочем, Авдеевка несмотря на то, что это фундаментальный укрепрайон, имеет и ряд уязвимостей по сравнению с Бахмутом.

"Например, это лишь одна логистическая артерия к западу от города — 0542. Да, кроме нее там есть с десяток грунтовок, но по мере ухудшения погоды они будут труднопроходимыми и не являются основными артериями снабжения. В Бахмуте же, даже когда бои шли справа от железной дороги, сохранялся контроль над двумя артериями, 0506 и 0504, не говоря о грунтовках между ними", — рассказал Коваленко.

Также читайте Юрист объяснила, может ли работодатель вручать повестки работнику

Он объясняет, что в Авдеевке – это логистика в зоне повышенного риска, причем основная, оттого оборона усложняется наличием дополнительных рисков.

Также в наступлении на Авдеевку РОВ применяли тактику прорыва, использованную под Угледаром, чего нельзя было заметить под Бахмутом. Благодаря этой суицидальной тактике Авдеевка уже превзошла Угледар и Бахмут по количеству уничтоженной живой силы и техники за неполные три недели. И на это также следует обратить особое внимание", – добавляет Коваленко.

По его мнению, вопрос состоит лишь в том, какой ресурс готов потратить на это командование РФ, особенно с учетом того, что в технике они уже отмечается истощение.

Что известно о ситуации в Авдеевке

Добавим, большое количество "вагнеровцев " присоединилось к разным отрядам "ахматовцев" и действует на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.

Министр обороны Рустем Умеров назвал потери российской оккупационной армии у Авдеевки Донецкой области.

Россия не считается с потерями и продолжает перебрасывать свои войска на Авдеевское направление.