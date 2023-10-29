Юрист объяснила, может ли работодатель вручать повестки работнику

Вручать повестки мужчинам призывного возраста могут, кроме представителей военкоматов, представители органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, органов местного самоуправления. Такое же право имеют некоторые другие категории.

Юрист Татьяна Козян объяснила, вправе ли работодатель вручать повестки и что именно в целом обязан делать работодатель во время мобилизации в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, руководители предприятий в Украине вправе вручать повестки работникам.

"Если работодатель получает распоряжение от территориального центра комплектования и социальной поддержки по уведомлению военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в ТЦК и СП", – отмечает Татьяна Козян.

Кроме того, работодатели могут нести административную ответственность в соответствии со статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за несоблюдение этого.

"В случае нарушения во время особого периода, в частности военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей (5 100-8 500 гривен)", — добавляет она.

Мобилизация в Украине

В Минобороны Украины объяснили, какие есть отличия в порядке прохождения службы между военнослужащими по контракту и военнослужащими, призванными за мобилизацией.

Мобилизация людей с инвалидностью может начаться после медицинской реформы, в результате которой будет заменено понятие "инвалидность" на "утрату функциональности".

В Украине сокращают сроки прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Следовательно, прохождение медосмотра военнообязанных будет происходить быстрее.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.