Чи може повторитися сценарій Бахмута в Авдіївці: прогноз експерта

Багато хто зараз проводить паралелі наступу російських військ під Авдіївкою з їхнім наступом минулого року під Бахмутом. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає таке порівняння некоректним.

Про це він написав у Мережі.

"Війська РФ зараз під Авдіївкою аналогічно Бахмуту намагаються тиснути на флангах, а в міру того як втратили значну кількість техніки, перейшли на застосування піхоти", - каже експерт.

Утім, Авдіївка незважаючи на те, що це фундаментальний укріп-район, має й низку вразливостей у порівнянні з Бахмутом.

"Наприклад, це лише одна логістична артерія на захід від міста - 0542. Так, крім неї там є з десяток ґрунтовок, але в міру погіршення погоди вони будуть важкопрохідними і не є основними артеріями постачання. У Бахмуті ж, навіть коли бої точилися праворуч від залізниці, зберігався контроль над двома артеріями, 0506 і 0504, не кажучи про ґрунтовки між ними", - розповів Коваленко.

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Він пояснює, що в Авдіївці - це логістика в зоні підвищеного ризику, причому основна, від того оборона ускладнюється наявністю додаткових ризиків.

"Також у наступі на Авдіївку РОВ застосовували тактику прориву, використану під Вугледаром, чого не можна було помітити під Бахмутом. Завдяки цій суїцидальній тактиці Авдіївка вже перевершила Вугледар та Бахмут за кількістю знищеної живої сили та техніки за неповні три тижні. І на це також слід звернути особливу увагу", - додає Коваленко.

На його думку, питання полягає лише в тому, який ресурс готове витратити цього командування РФ, особливо з урахуванням того, що у техніці вони вже відзначається виснаження.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці

Додамо, велика кількість "вагнерівців" приєдналася до різних загонів "ахматівців" і діє на кількох невизначених ділянках фронту в Україні.

Міністр оборони Рустем Умєров назвав втрати російської окупаційної армії біля Авдіївки Донецької області.

Росія не зважає на втрати і продовжує перекидати свої війська на Авдіївський напрямок.