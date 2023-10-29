ЗСУ продовжили наступальні дії: експерти назвали напрямки

Російські війська здійснювали наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але 28 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів. ЗСУ продовжують контрнаступ.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі Сіньківки та Іванівки та що російські війська не здійснювали наступальних операцій у напрямку Лимана.

За повідомленнями Генштабу, українські війська 28 жовтня продовжили наступальні операції на південь від Бахмуту.

"Українські війська ефективно використовують безпілотники та ускладнюють застосування російської артилерії на південному фланзі Бахмута", - зазначають аналітики.

28 жовтня російські війська продовжували контратакувати українські позиції на північ і південь від Бахмута, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Водночас українські війська відбили російські атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки.

"Російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки 28 жовтня, але не домоглися якихось підтверджених територіальних завоювань", - додали експерти.

28 жовтня російські війська розпочали обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області, але не просунулися вперед.

ЗСУ не проводили жодних заявлених чи підтверджених атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей 28 жовтня.

Російські пропагандисти стверджували, що 27 жовтня окупанти контратакували поблизу Старомайорська та з Новодонецького. "Воєнкор" заявив, що російські війська зміцнюють позиції на північний схід від Приютного. Інший стверджує, що українські війська атакували Нестерянку, Копані та Рівне, а також поблизу Новопрокопівки та Вербового.

Раніше аналітики повідомили, що ЗСУ утримують позиції в Кринках - на східному (лівому) березі Херсонської області.

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