"Голос країни-13": де і о котрій дивитися фінал, імена фіналістів і як голосувати за фаворита

Вже цієї неділі відгримить фінал вокального проєкту "Голос країни-13", який цьогоріч знімали у Польщі.

Вже 29 жовтня стане відомо, хто ж з учасників найбільше підкорить глядачів своїм вокалом та переможе на шоу. До фіналу залишилися лічені дні. Поки ж редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, де та о котрій дивитися останній випуск, хто з учасників змагатиметься за перемогу та на що будуть витрачені кошти, які вдасться зібрати під час голосування.

Надя Дорофєєва / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Де та о котрій дивитися фінал "Голосу країни-13"

Прямий ефір "Голосу країни-13" розпочнеться о 21:00. Подивитися його можна на телеканалі "1+1 Україна", на платформі Київстар ТБ на території України та Польщі. Також перегляд можливий через Smart TV, Apple TV, вебсайт, смартфони та приставки.

Артем Пивоваров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Повні випуски програми будуть доступні після закінчення епізоду на сайті каналу 1+1, на платформі Київстар ТБ — на території України. На YouTube-каналі проєкту "Голос країни" окремі виступи учасників можна буде подивитися по всьому світові.

Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Імена всіх фіналістів

Цього року до фіналу потрапило вісім вокалістів. За результатами "кросбатлів" за перемогу змагатимуться три учасники з команд Юлії Саніної та Наді Дорофєєвої, а також по одному з команд Івана Клименка та Артема Пивоварова.

Роман Панченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

До фіналу потрапили: Стася Чабан, Михайло Панчишин, Юрій Городецький, Роман Панченко, Майрамік Авоям, Влад Пелих, Христина Старикова і Галина Печеніжзька.

Михайло Панчишин / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Як голосувати за свого фаворита

Проголосувати за свого улюбленого учасника можна буде декількома способами: у додатках Київстар ТБ та 1+1 відео, або відправивши SMS за номером телефону 7576 з цифрой вашого улюбленого участника, або зателефонувавши за номером 09009000 додавши в кінці номер улюбленого учасника. Вартість SMS-повідомлення або дзвінка становить 7,44 грн. Послуга доступна абонентам, які досягли повноліття. Закордоном будуть доступні голосування у додатках за українським номером телефону, дзвінки та SMS доступні тільки з території України.

Юлія Саніна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Користувачі платформи в додатку Київстар ТБ у день фіналу, 29 жовтня, зможуть віддати свій Суперголос за фаворита, який дорівнює семи SMS-голосам. Голосувати за своїх фаворитів у застосунку буде можливо через смартфони та вебсайт, вартість голосу становить 49 гривень. Кожен українець зможе віддати не більше 50 Суперголосів за одного учасника.

На що будуть витрачені кошти, зібрані у фіналі "Голосу країни-13" завдяки голосуванню

Проєкт матиме благодійну складову. Так, кошти, зібрані в межах SMS-голосування у прямому ефірі фіналу "Голосу країни", будуть направлені на ініціативу Київстар ТБ щодо закупівлі лазера від опікових рубців для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Благодійний фінал "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться фінал "Голосу країни-13" вже цієї неділі, 29 жовтня, о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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