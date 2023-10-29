ВСУ продолжили наступательные действия: эксперты назвали направления

Российские войска осуществляли наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 28 октября не добились никаких подтвержденных успехов. ВСУ продолжают контрнаступление.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе Синьковки и Ивановки и что российские войска не совершали наступательных операций в направлении Лимана.

По сообщениям Генштаба, украинские войска 28 октября продолжили наступательные операции к югу от Бахмута.

"Украинские войска эффективно используют беспилотники и усложняют применение российской артиллерии на южном фланге Бахмута", — отмечают аналитики.

28 октября российские войска продолжали контратаковать украинские позиции к северу и югу от Бахмута, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

В то же время, украинские войска отбили российские атаки вблизи Клищиевки и Андреевки.

"Российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки 28 октября, но не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний", — добавили эксперты.

28 октября российские войска приступили к ограниченным наземным атакам в западной части Донецкой области, но не продвинулись вперед.

ВСУ не проводили никаких заявленных или подтвержденных атак в районе границ Донецкой и Запорожской областей 28 октября.

Российские пропагандисты утверждали, что 27 октября оккупанты контратаковали вблизи Старомайорска и Новодонецкого. "Военкор" заявил, что российские войска укрепляют позиции к северо-востоку от Приютного. Другой утверждает, что украинские войска атаковали Нестерянку, Копани и Ровно, а также вблизи Новопрокопки и Вербового.

Ранее аналитики сообщили, что ВСУ удерживают позиции в Крынках – на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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