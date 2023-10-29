Что нужно сделать в саду, на огороде уже сейчас: осталась только неделя

Заканчивается второй месяц осени — хозяйки уже собрали урожай, облетают последние листья. Нужно поспешить и выполнить последние работы в саду и огороде, чтобы получить хороший урожай в будущем. Тем более что на дворе еще хорошая погода.

Специалисты назвали список последних необходимых работ на огороде перед ноябрем.

Если заранее, недели за 2-3 были подготовлены ямы с удобрениями, нужно посадить некоторые саженцы деревьев и кустарников. После посадки нужно хорошо замульчировать приствольные участки, чтобы саженцы укоренились, а не померзли. В последнюю неделю октября можно успеть осуществить обрезку некоторых деревьев, чтобы раны от обрезки успели зажить до заморозков. Обрезать крыжовник, смородину и малину в октябре не нужно, оставить их на ноябрь. Чтобы вредители растений не смогли перезимовать в почве, нужно перекопать почву под деревьями на глубину 8-20 см, а под кустарником 5-8 см. Перекапывая землю, не забудьте удобрения — внесите суперфосфат и калийную селитру или калийную соль. В случае кислых почв внесите известь. В октябре важно также произвести осеннее профилактическое опрыскивание растений растворами железного или медного купороса. А если на фруктовых деревьях есть парша, то в последнюю неделю октября есть время опрыскать ее 4% раствором мочевины. Если температура опустится до +5° или +2°, произведите подзимний полив для того, чтобы не дать почве быстро промерзнуть. Такой полив производят обильно на глубину 50-60 см. В последнюю неделю октября производят последнюю в сезоне стрижку газона. Не все знают, что это нужно делать не для красоты. В остатках травы остаются зимовать грибки, которые повлекут за собой появление гнили, поэтому желательно их уничтожить. В конце октября нужно сделать укрытие роз на зиму, перед этим их следует окучить. Штамбовые сорта розы нужно положить на землю, оголенные корни и место прививки обязательно засыпать достаточным количеством земли.

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