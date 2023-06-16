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Несколько "Калибров" летят на север — Воздушные силы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
1 мин
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Несколько "Калибров" летят на север — Воздушные силы

Фото: Associated Press

Ракеты улетают с Черного моря.

Во время воздушной тревоги в пятницу, 16 июня, были зафиксированы пуски ракет. Несколько из них направились в северные регионы Украины.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Несколько ракет типа "Калибр" направляются на север! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — подчеркивают в ВСУ.

Напомним, в воздушных силах 16 июня сообщили, что во время воздушной тревоги в ряде регионов Украины были зафиксированы пуски крылатых ракет с Черного моря.

По состоянию на 11.15 "покраснели" некоторые области на юге и в центре, Киев и область, Буковина и Хмельнитчина.

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