Несколько "Калибров" летят на север — Воздушные силы

Ракеты улетают с Черного моря.
Во время воздушной тревоги в пятницу, 16 июня, были зафиксированы пуски ракет. Несколько из них направились в северные регионы Украины.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Несколько ракет типа "Калибр" направляются на север! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — подчеркивают в ВСУ.
Напомним, в воздушных силах 16 июня сообщили, что во время воздушной тревоги в ряде регионов Украины были зафиксированы пуски крылатых ракет с Черного моря.
По состоянию на 11.15 "покраснели" некоторые области на юге и в центре, Киев и область, Буковина и Хмельнитчина.
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