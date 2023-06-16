В Киеве и области работают силы ПВО

Жителей области просят быть в укрытиях.

В Киевской области во время воздушной тревоги в пятницу, 16 июня, сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"В области, на подступах к Киеву, работает ПВО. Находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Впоследствии было сообщено, что ПВО работают и в Киеве.

Напомним, в воздушных силах 16 июня сообщили, что во время воздушной тревоги в ряде регионов Украины были зафиксированы пуски крылатых ракет с Черного моря.

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